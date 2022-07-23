السيسي: ثورة 23 يوليو مثلت تتويجا لنضال طويل قاده الشعب المصري

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو المجيدة، والتي تحل اليوم، مثلت تتويجا لنضال طويل قاده الشعب المصري؛ دفاعا عن حقه في وطن مرفوع الرأس، إذ استطاعت تلك الثورة أن تؤسس الجمهورية الأولى لدولتنا وتغير وجه الحياة بشكل جذري ليس فقط بمصر بل بالمنطقة أسرها.

ثورة يوليو كانت لها إسهامات ملهمة في الحركة العالمية لتصفية الاستعمار

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو، أن ثورة يوليو كانت لها إسهامات ملهمة في الحركة العالمية لتصفية الاستعمار وترسيخ حق الشعوب في تقرير مصيرها، إذ تغيرت الخريطة الدولية وارتفعت راية الحرية والاستقلال فوق معظم الدول العربية والأفريقية.