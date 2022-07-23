عدد الأدوار المسموح بها وفق شروط البناء الجديدة.. لاتتجاوز أرضى و4 طوابق

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن عدد الأدوار المسموح بها في اشتراطات البناء الجديدة التي أقرتها الدولة، إذ نصت الضوابط واشتراطات البناء في المدينة على تحديد الارتفاعات وعدد الأدوار المسموح بها للمباني المطلة على الشوارع وفقًا لعرض الشارع، ففي حالة الشارع الذي يكون عرضه من 6 لـ8 أمتار يكون الحد الأقصى للارتفاع 10 أمتار، والحد الأقصى للارتفاع بالطوابق أرضي وطابقين، وفي حالة أن يكون عرض الشارع من 8 لـ10 أمتار، يكون الحد الأقصى لارتفاع البناء 13 مترًا بما يعادل طابق أرضي و3 طوابق عليا، وفي حالة أن يكون عرض الشارع من 10 إلى 12 مترًا يكون الحد الأقصى للارتفاع 16 مترًا، بما يعادل طابق أرضي و4 طوابق.

عدد الأدوار المسموح بها

وأكدت مصادر لـ«الوطن»، أن عدد الأدوار المسموح بها في اشتراطات البناء الجديدة لا تتجاوز طابق أرضي و4 طوابق باستثناء حالات محددة، وهي مشروعات الإسكان التي تقوم بها الدولة، وأيضًا جار دراسة استثناء بعض الشوارع الرئيسية والكورنيش بالمحافظات من ارتفاعات الأدوار المسموح بها حيث تحدد كل محافظة ما يمكن استثناءه من اشتراطات البناء، ويعرض على المجلس الأعلى للتخطيط لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

إجراءات إصدار ترخيص للبناء

وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة فهي كالتالي:

- في حالة رغبة المواطن الحصول على ترخيص بناء، يقوم باستيفاء النموذج المخصص لذلك بالمركز التكنولوجي التابع للمحافظة.

- يرسل المركز التكنولوجي شهادة صلاحية واستمارة الرغبات إلى الجامعة لتحديد المكتب الهندسي أو المهندس الذي يقوم بإعداد مستندات الترخيص وفقًا للقوائم المرسلة من نقابة المهندسين مع إخطار النقابة بذلك.

- ترسل الجامعة ملف الترخيص إلى المركز التكنولوجي خلال فترة تتراوح من 30 لـ60 يومًا وفقًا لمساحة الأرض.

- لجنة الفحص المشكلة بالجهة الادارية المختصة تقوم بمراجعة مستندات الترخيص فى مدة أقصاها 10 أيام.

- يسلم المركز التكنولوجي لمقدم الطلب صورة من التصميمات المعمارية والإنشائية ليقوم بالتعاقد مع مع مهندس أو مكتب هندسي مسجل للاشراف على التنفيذ والتعاقد مع مقاول وفقا لضوابط الاتحاد المصرى للتشييد والبناء.

- يسلم المواطن عقد الاتفاق مع المكتب الهندسى والمقاول إلى المركز التكنولوجى مع قيام صاحب الشأن والمقاول والمشرف على التنفيذ بتوقيع اقرارات خاصة بالترخيص

- على المواطن قبل البدء فى التنفيذ بإخطار المركز التكنولوجي بأعمال البناء.

- يصدر المهندس المشرف على التنفيذ تقارير ربع سنوية بشأن سير العمل.

- بعد انتهاء العمل يقدم المهندس طلب للمركز التكنولوجى بإصدار شهادة صلاحية للمبنى للإشغال.

- يتم معاينة الأعمال المنفذه بواسطة لجنة الفحص والرقابة للتأكد من مطابقتها للترخيص ومخاطبة المركز التكنولوجي لإصدار خطابات المرافق.