«الفتوى والتشريع» تقضي بعدم جواز خروج مخلفات خطرة من «أدخنة النخلة»

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز السماح بخروج المخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة شركة أدخنة النخلة بغرض التخلص الآمن منها أو إعادة تدويرها من المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم.

حيثيات الفتوى

وقالت الجمعية في فتواها، إنه الثابت بالأوراق أن شركة أدخنة النخلة بالمنطقة الحرة بشبين الكوم تقدمت بطلب لرئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة للسماح بدخول سيارة الشركة العالمية لنظافة المنشآت (بلان سيرفيس) لنقل بعض المخلفات الخطرة الناتجة عن مباشرة الشركة نشاطها داخل المنطقة الحرة، إلى داخل البلاد بغرض التخلص الآمن منها أو إعادة تدويرها، الأمر الذي يقتضي موافقة جهاز تنظيم المخلفات.

عدم جواز نقل المخلفات الخطرة داخل البلاد

وتابعت، أنه ولما كان من المستقر عليه أن قواعد الاستيراد من المناطق الحرة تخضع للقواعد العامة للاستيراد من الخارج، وكانت هذه القواعد قد حظرت بشكل واضح وصريح استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي الدولة، فمن ثم يضحي من غير الجائز الترخيص للشركة المشار إليها في نقل المخلفات الخطرة إلى داخل البلاد.

بداية القصة

صدرت الفتوى بناء على الطلب المقدم من وزير البيئة بشأن طلب الرأي القانوني بخصوص مدى جواز السماح للشركة العالمية لنظافة المنشآت (بلان سرفيس) بنقل المخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة شركة أدخنة النخلة بالمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، إلى داخل البلاد بغرض التخلص الآمن منها أو إعادة تدويرها.

وأيضاً مدى سريان فتوى الجمعية العمومية رقم (261) لسنة 2021 على كل أنواع المخلفات الخطرة الناتجة عن المشروعات العاملة بالمناطق الحرة أم يقتصر تنفيذها فقط على المخلفات البترولية للزيوت المستعملة الصادرة الفتوى بشأنها، أخذين في الاعتبار الرأي البيئي الموضح في هذا الشأن.