الخطيب يعاقب لاعبي الأهلي على خسارة الكأس بـ3 قرارات حاسمة.. مفيش سوشيال ميديا

اتخذ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، 3 قرارات حاسمة وأبلغها إلى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وذلك بعد خسارة الفريق الأحمر لقب كأس مصر لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي، على استاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وعلم «الوطن سبورت» أن القرارات التي اتخذها محمود الخطيب جاءت لتصحيح المسار داخل الفريق بعد تراجع النتائج في الفترة الماضية في مسابقة الدوري الممتاز، فضلا عن خسارة اللاعبين لقب دوري أبطال أفريقيا لصالح نادي الوداد المغربي.

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