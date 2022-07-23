توافد الزوار على ضريح «عبد الناصر» في ذكرى ثورة 23 يوليو «صور»

شهد ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، داخل المسجد الذي يحمل اسمه في محافظة القاهرة، اليوم، توافد العديد من محبيه من داخل مصر وخارجها، وذلك تزامنا مع احتفالات الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو.

وتوافد الزوار على الضريح في الساعات الأولى من صباح اليوم 23 يوليو 2022.

فتح ضريح عبد الناصر

وجرى فتح ضريح عبد الناصر في تمام الساعة الساعة العاشرة من صباح اليوم لاستقبال محبي الزعيم، وحرص زائرو الضريح على الدعاء للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة وتلاوة بعض آيات القرآن الكريم ترحما على روحه.

ثورة يوليو

ويعد الزعيم جمال عبدالناصر قائد ثورة 23 يوليو وهي الثورة التي قام بها تنظيم الضباط الأحرار بالجيش المصري ضد الملك وأيدها الشعب، وكانت بمثابة المحطة النهائية في الحكم الملكي لمصر، ونقطة انطلاق نظام الحكم الجمهوري في مصر.