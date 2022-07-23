تعرف على مزايا وثيقة معاش بكرة من البنك الأهلي.. تبدأ من سن 18 عاما

يبحث الكثير من المواطنين عن وثيقة «معاش بكرة» التي أطلقها البنك الأهلي المصري لعملائه من سن 18 عامًا وحتى 59 عامًا بالتعاون مع شركة مصر للتأمين، ويمكن شرائها عبر أكثر من 200 فرع للبنك في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

شروط شراء وثيقة معاش بكرة

واشترط البنك الأهلى المصرى، على عملائه الراغبين فى شراء وثيقة معاش بكرة، أن يكون عمر المتقدم أو المؤمن عليه يبدأ من 18 عامًا وحتى 59 عامًا بحد أقصى، والحد الأدنى لمدة الوثيقة هو 5 سنوات، حيث يمكن للعميل الحصول على 4 وثائق بحد أقصى وثيقة لكل سن استحقاق.

ووفقًا للموقع الرسمي للبنك الأهلي، فإن الحد الأدنى لقسط التأمين الواحد هو 500 جنيه والحد الأقصى 60 ألف جنيه للوثيقة الواحدة في السنة، ويمكن تصفية الوثيقة بعد مرور سنة واحدة من إصدارها، وتُحسب قيمة التصفية بداية من السنتين الثانية والثالثة بنسبة 95% من أي قسط وحيد مدفوع مضى على سداده عام واحد، ونهاية السنة الثالثة وما بعدها 100% من أي قسط وحيد مدفوع مضى على سداده 3 سنوات فأكثر.

وثيقة معاش بكرة تمنح أصحابها مبلغًا تقاعديًا

وأكد البنك الأهلى أن وثيقة معاش بكرة تمنح أصحابها مبلغًا تقاعديًا، حيث يتم دفع مبلغ المعاش في واحدة من الحالات التالية:

- عند بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المحدد.

- في حالة وفاة المؤمن عليه، خلال مدة الوثيقة وقبل بلوغ تاريخ الاستحقاق.

- في حالة العجز الكلي الدائم للمؤمن عليه، خلال مدة الوثيقة وقبل بلوغ تاريخ الاستحقاق، حيث يتم إصدار الوثيقة بقسط وحيد.

ويمكن للعميل إضافة أقساط أخرى خلال مدة التأمين لزيادة قيمة مبلغ المعاش أو الدفعات المضمونة الخاصة به دون التزام بموعد أو قيمة محددة للقسط.