تفاصيل قرض البنك الأهلي المصري.. يصل لـ3 ملايين جنيه

أعلن البنك الأهلي، عن تفاصيل قرض البنك الأهلي المصري، وذلك عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، بحيث يناسب الاحتياجات الشخصية لكافة شرائح العملاء والمواطنين ممن يتعاملون مع البنوك المصرية سواء لتسيير أمورهم أو لبدء تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

تفاصيل قرض البنك الأهلي المصري.. يبدأ من 15 ألف جنيه

وترصد «الوطن»، تفاصيل قرض البنك الأهلي المصري، بحسب الموقع الرسمي للبنك، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء.

وبشأن تفاصيل قرض البنك الأهلي المصري، يمكن للمواطن الحصول على قرض يصل لـ3 ملايين جنيه، بعد اتباع الشروط والتعليمات والضوابط التي حددها البنك حيث تخضع إلى اللوائح المنظمة لعمل البنوك التي يضعها البنك المركزي المصري.

ووفقاً للموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري،على الإنترنت، فأنه يتيح إمكانية حصول العملاء والمواطنين على قروض شخصية تبدأ من 15 ألف جنيه وتصل إلى نحو 3 ملايين جنيه بفترة سداد تصل إلى نحو 12 عام وبأسعار فائدة تتراوح بين 14.5% و16.5 % بفائدة متناقصة.

تفاصيل قرض البنك الأهلي المصري.. شروط الحصول

وجاءت شروط وتفاصيل تفاصيل قرض البنك الأهلي المصري، كالتالي:

- ألا يقل عمر العميل المتقدم للحصول على قرض الـ3 مليون جنيه، عن 21 عاما.

- ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على القرض عن 65 عاما.

- لا يقل الدخل الشهري للمتقدم للحصول على القرض عن 1500 جنيه.

- للحصول على قرض الـ3 مليون جنيه أو أقل يجب التقدم إلى أحد فروع البنك الأهلي المصري.

- تقديم طلب للحصول على القرض.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية عند التقدم للحصول على القرض.

- تقديم بيانات مفردات مرتب من جهة العمل.

- تقديم فاتورة حديثة للكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون.