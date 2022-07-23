تنمية غرب مصر.. طريق تنموي في سيدي براني بتكلفة 4.9 مليون جنيه

أعلن اللواء آمون أبوعمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي عن البدء في تنفيذ إنشاء مشروع طريق تنموي في مركز ومدينة سيدي برانى منطقة غرب مطروح يوليو 2022، تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، وذلك لربط التجمعات السكانية والنجوع في غرب مصر لتنمية هذه المناطق، والاهتمام بها ومد المرافق الحيوية إليها.

طريق سيدي براني الجديد

وقال رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي إنه جارى العمل في الطريق الجديد، ويسمى طريق الجمعية غرب مطروح بطول 2.7 كم وعرض 7.5 متر وبتكلفه 4.9 مليون جنيه ليربط عائلات تجمع المعابدة ضمن مشروع القطاع الثالث لربط التجمعات البدوية بالمناطق النائية على الطرق الرئيسية للمساعدة علي توطين الأهالي بها من بدو سيدي براني وتسهيل انتقالاتهم ومعيشتهم.

إشراف هندسي لمحاور التنمية

وأكد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في تصريح خاص ل"الوطن" أن محور سيدي براني يشرف عليه طاقم من مهندسين الطرق، من الجهاز مدير التنفيذ المهندس علاء الجندي ومهندس تنفيذي خالد عاشور ومراقبة جوده مهندس عبد السلام حجى والمكتب الفني المهندسة هدير رجب والفني سيد سيف.

تنمية شرق وغرب وجنوب مطروح

ولفت رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أن هناك مشروعات جري تنفيذها في شرق مرسي مطروح في مناطق الجراولة وحنيش ورأس الحكمة، وفي جنوب مطروح بطريق سيوة ازدواج الطريق الخرساني لتنشيط السياحة وتطوير مدخل الواحة، لتنميتها اقتصاديا والمساهمة في إيجاد فرص عمل في مشروعات طرق متنوعة، ومشروعات في غرب مطروح في مركز ومدينة النجيلة وسيدي براني والسلوم لتنمية أهم القطاعات التي تحتاج لمزيد من الخدمات في المرافق الأساسية.