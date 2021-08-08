مرسى مطروح.. تعديل مواعيد رصف أكبر طريق صحراوي بسبب درجة الحرارة

اضطر العاملون في رصف الطريق الصحراوي المؤدي من مرسى مطروح إلى واحة سيوة، تعديل مواعيد العمل من النهار إلى الليل، هربًا من ارتفاع درجة الحرارة وقسوة الشمس، مع توفير كشافات إضاءة تمكنهم الرؤيا الليلية، إذ يبدأ العمل للعمال والمهندسين مع اقتراب موعد غروب الشمس يوميًا، وحتى الساعات الأولى الصباحية عقب صلاة الفجر، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والذي يشرف على أعمال ازدواج طريق سيوة.

وأكد اللواء آمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أن أعمال الرصف الخرساني من «مدينة مرسى مطروح - سيوة الجديد» تجرى حاليًا في القطاع الثالث، موضحًا أن العمل يسير على مدار الأسبوع دون توقف مع منع جميع الإجازات، وخلال يوم واحد جرى الانتهاء من رصف بطول سبعة كيلو وخمسمائة وتسعون مترا، معدل عمل في الفترة المسائية رصف 252 مترا طوليا وبعرض 12 مترا، خاصة مع صعوبة العمل نهارًا لارتفاع درجات الحرارة.

«مرسى مطروح - سيوة».. أكبر طريق مزدوج خرساني بالمنطقة الغربية

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أن طريق سيوة يعد أول وأكبر طريق خرساني يجرى رصفه وازدواجه في نطاق المنطقة الغربية والساحل الشمالي، ويجرى تنفيذه بمواصفات خاصة لكي يتحمل الحمولات الكبيرة لشاحنات نقل البضائع، التي تسير بشكل يومي على الطريق، وضغط السيارات، كما يحقق سيولة مرورية، في الاتجاهين، ويقلل نسبة الحوادث، وأيضًا يساهم في تنشيط حركة التجارة، والسياحة بواحة سيوة.

يذكر أن واحة سيوة بها مناجم ملح، ويسير على طريق سيوة - مطروح يوميا عددًا كبيرًا من شاحنات نقل الملح الخام إلى بعض المحافظات ثم تصديره، وأيضًا شاحنات نقل المياه المعدنية، وسيارات البترول، ومعدات ثقيلة، مع ارتفاع نسبة الحوادث خلال الفترة الأخيرة على الطريق، ووجهت الحكومة بازدواج الطريق ورصفه بالخرسانة لتحمل الضغط عليه.