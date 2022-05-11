تفاصيل مقتل مدرس في الضبعة بـ22 طلقة.. شكوك حول علاقة بين القتيل وفتاة بقريته

كشف مصدر أمني تفاصيل مقتل مدرس في الضبعة بمطروح بـ22 طلقة أطلقها عليه مجهولون، حيث تبين أن المتهمين أطلقوا الرصاص على المجني عليه لشكهم في علاقته بإحدى الفتيات في قريته.

وذكر المصدر أنه لما تبلغ لقسم شرطة الضبعة بمديرية أمن مطروح بتاريخ 27/4/2022 مقتل مدرس مقيم بمحافظة مطروح إثر إصابته بطلقات نارية، وذلك حال تواجده بمحل أعلاف ملك (خاله - مقيم بدائرة القسم).

خلفية الحادث.. انتقام

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحديد مُرتكبيها، وتبين أن الحادث على خلفية الانتقام لتشكك أحد المتهمين له معلومات جنائية وسبق اتهامه في قضايا «شروع في قتل، سرقات متنوعة، سلاح ناري، إتلاف» في وجود علاقة بين المجني عليه وإحدى الفتيات قريبته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين.

ملثمون يقتلون المجني عليه

وكان ملثمون قد أطلقوا النيران على شاب يدعى «راني رأفت»، أثناء تواجده داخل أحد المحال في مدينة الضبعة، بمحافظة مطروح، حيث تلقى نحو 22 رصاصة في رأسه، وسقط جثة هامدة على الفور، كما أصيب آخر يُدعى «شريف رشاد» بعيار طائش، تم نقل جثة الشاب القتيل إلى مستشفى العلمين النموذجي، تحت تصرف النيابة، بينما جرى نقل المصاب إلى أحد المستشفيات بالإسكندرية للعلاج.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، ويجري الفحص والمعاينة لكشف ملابسات وظروف الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.