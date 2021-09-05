مقتل مدرس لغة عربية على يد بلطجي بمقهى في الإسكندرية

لقي مدرس لغة عربية في الإسكندرية، مصرعه، على يد بلطجي بمنطقة شدس، شرق المدينة، بعدما حاول المعلم منع البلطجي من ممارسة أسلوبه الإجرامي على الجالسين بالمقهى الذي تصادف وجوده عليها، ما دفع البلطجي إلى التوجه إلى المعلم وطعنه حتى فارق الحياة.

واقعة قتل معلم على يد بلطجي في الإسكندرية

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من قسم شرطة الرمل، يفيد بوقوع جريمة قتل أسفرت عن مقتل مدرس .

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين وفاة المدعو حسن جوهر، 53 عامًا، مدرس ، إثر طعن فى الجانب الأيمن ما أسفر عن إخراج الكلى من موقعها بعد أن استقر سلاح أبيض في جانبه.

ضرب وتمزيق قميص

ووفقا لأقوال شهود العيان، فإن مدرس اللغة العربية توجه للجلوس على مقهى بالمنطقة المشار إليها عقب الانتهاء من صلاة العشاء، وأثناء ذلك فوجئ بدخول شخص يمارس أعمال البلطجة تجاه المتواجدين فى المقهى والتعدي عليهم لفظيًا فحاول منعه من التطاول وسب الحضور، إلا أن الأخير رفض وتعدى عليه بالضرب ومزق له قميصه.

البلطجي بيّت النية وتسبب في قتل المعلم بعد انتهاء المشاجرة

وأشار الشهود إلى أن المجنى عليه أجرى اتصالًا هاتفيًا بأسرته لإرسال قميص بدلًا من الممزق، وعند حضور نجله فوجئ بدخول المتهم عليه رفقه شقيقه وتعدى عليه بسلاح أبيض سكنت فى الجانب الأيمن. ونُقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة بعد فشل محاولات إسعافه وإنقاذه.

وضُبط المتهم بارتكاب الواقعة رفقة شقيقه، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.