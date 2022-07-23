رئيس التحرير

محمود مسلم

الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للدرجات العلمية للعسكريين والمدنيين

كتب:

محمد مجدي
11:41 ص | السبت 23 يوليو 2022
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية فتح باب التسجيل للدرجات العلمية للأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض، وذلك بالأكاديمية والمعاهد التابعة لها، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض من العسكريين والمدنيين بالتخصصات المختلفة.

وتضم التخصصات التي أعلن فتح باب التسجيل لدرجاتها العلمية، كلاً من الدفعة رقم (4) للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية لإدارة المستشفيات والرعاية الصحية الاستراتيجية المهنية والمعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتشتمل التخصصات على الدفعة رقم (2) للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية للإدارة الصيدلانية المعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدفعة رقم (3) للحصول على درجة الماجستير في صحة الفم والأسنان لأطباء الأسنان.

وتضم التخصصات أيضاً الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الصحة العامة و(الطب الوقائي - صحة المناطق الحارة - إدارة المستشفيات - الميكروبيولوجي) للأطباء البشريين، والحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الصحة العامة (الميكروبيولوجي) للصيادلة، والحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في إدارة التمريض والمستشفيات للحاصلين على بكالوريوس تمريض.

وتم فتح باب التسجيل للشهادات المشار إليها عالية ابتداءًا من اليوم السبت لمدة 15 يوماً بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية الكائن في 7 شارع إحسان عبد القدوس، الخليفة المأمون، منشية البكري بجوار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

اقرأ المزيد:

 القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى ثورة 23 يوليو

القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع الخارجية والتضامن الاجتماعي

القوات المسلحة تنظم دورة لتأهيل القوات الخاصة لبعثة حفظ السلام بمالي

عاجل .. القوات المسلحة تُهنئ المصريين بحلول عيد الأضحى المبارك 2022
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.