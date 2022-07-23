الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للدرجات العلمية للعسكريين والمدنيين

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية فتح باب التسجيل للدرجات العلمية للأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض، وذلك بالأكاديمية والمعاهد التابعة لها، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض من العسكريين والمدنيين بالتخصصات المختلفة.

وتضم التخصصات التي أعلن فتح باب التسجيل لدرجاتها العلمية، كلاً من الدفعة رقم (4) للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية لإدارة المستشفيات والرعاية الصحية الاستراتيجية المهنية والمعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتشتمل التخصصات على الدفعة رقم (2) للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية للإدارة الصيدلانية المعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدفعة رقم (3) للحصول على درجة الماجستير في صحة الفم والأسنان لأطباء الأسنان.

وتضم التخصصات أيضاً الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الصحة العامة و(الطب الوقائي - صحة المناطق الحارة - إدارة المستشفيات - الميكروبيولوجي) للأطباء البشريين، والحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الصحة العامة (الميكروبيولوجي) للصيادلة، والحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في إدارة التمريض والمستشفيات للحاصلين على بكالوريوس تمريض.

وتم فتح باب التسجيل للشهادات المشار إليها عالية ابتداءًا من اليوم السبت لمدة 15 يوماً بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية الكائن في 7 شارع إحسان عبد القدوس، الخليفة المأمون، منشية البكري بجوار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.