صناع الخير وأوركيديا يوقعان الكشف على عيون 530 من أهالي الغربية

تمكنت مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية ضمن جهود التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» من تنظيم قافلة طبية موسعة للكشف على عيون أهالي قرية مشلة مركز كفر الزيات والقري المجاورة بمحافظة الغربية ضمن أعمال مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى.

تنظيم قوافل «عنيك في عنينا»

وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن تنظيم قوافل عنيك في عنينا يأتي في اطار تواصل جهود مؤسسة صناع الخير واوركيديا للصناعات الدوائية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز محافظة الغربية وبرعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء وباشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبمتابعة وتنسيق كامل مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

خدمات القافلة بالمجان

وأوضح عبدالفتاح أن تنظيم القافلة تم بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وتم تقديم جميع خدمات القافلة بالمجان تماما، مع الاخذ بكافة الاجراءات الاحترازية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية للحد من انتشار كورونا.

وأوضح الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير ان قافلة قرية مشله تمكنت من توقيع الكشف علي عيون 530 مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة بالإضافة إلى صرف الادوية بالمجان لـ 165 مواطن وتشخيص احتياج 82 مواطنا لاجراء عمليات جراحات عيون مختلفة سوف يجري التجهيز لإجراء تلك العمليات قريبا كما قامت القافلة بتشخيص احتياج 172 مواطن لنظارات طبية على أن يتم تسليم النظارات للمواطنين خلال عشرة ايام من تنفيذ القافلة.