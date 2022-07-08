 «صناع الخير» تنقل الأضاحي للمحافظات تمهيدًا لذبحها غدًا

بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية وضمن جهود التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي، نقل أضاحيها من مزارع الإنتاج في الريف الأوربي إلى محافظات التوزيع استعدادا لذبحها غدًا بعد صلاة العيد مباشرة حتى عصر آخر أيام التشريق والبدء فوراً في التوزيع على المستحقين.

صك الأضحية من صناع الخير

يأتي ذلك ضمن مبادرة مؤسسة صناع الخير للتنمية التي تهدف إلى الإنابة عن المضحين في ذبح أضاحيهم من خلال صك الأضحية وتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها في منازلهم بقرى مصر المختلفة وبخاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير أن المؤسسة وبمجرد التفكير في إطلاق مبادرة صك الأضحية توجهت إلى دار الافتاء المصرية الجهة المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية في المسائل الحياتية حتى تستبين منها الشروط الشرعية لكل ما يتعلق بصك الأضحية من تساؤلات وما يمكن تقديمه من تسهيل للمضحى مثل إمكانية تقسيط ثمن الأضحية وقد اجابت دار الافتاء على فتوانا بفتوى موثقة من الدار حملت رقم 289 لسنة 2022 وجاء في جواب دار الافتاء المصرية بأنه يجوز شرعا لمريد الأضحية أن يُنيب عنه من شاء ليذبحها ويوزعها على مستحقيها ذلك أن ذبح المضحى لأضحيته بنفسه أو مباشرتها هو أمر على سبيل السنة وليس بواجب وهذا يقتضى جواز إنابة غيره في ذلك.

الأسعار الفعلية للحوم الأضاحي في الأسواق

وتابع عبدالفتاح: «تماشيا مع الأسعار الفعلية للحوم الأضاحي في الأسواق، تم تخصيص صك الاضحية في اللحوم البلدية البقري بمبلغ 4800 جنيه وفي اللحوم البلدية الجاموسي بمبلغ 4300 جنيه وأن صك الأضحية للخروف الواحد بقيمة 4600 جنيه وصك الأضحية للحوم المستوردة 2400 جنيه وإتاحة إمكانية تقسيط قيمة الصك للمضحين».

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن رؤوس الماشية البلدية العجالي والجاموسي التي تم اختيارها لكي تقوم صناع الخير بذبحها نيابة عن المضحين من بعد صلاة العيد غدا بإذن الله تم الحرص على أن تتوافر فيها الشروط الشرعية للأضحية ومن بينها خلوها من الأمراض وسلامتها البدنية الكاملة وغيرها من الاشتراطات.

وأشار عبدالجليل إلى أن مراحل التنفيذ على الأرض لمبادرة صناع الخير للإنابة عن المضحين في ذبح أضاحيهم وتوزيعها على المستحقين اعتمدت في الوصول للمستحقين على عدد كبير من الجمعيات القاعدية في القرى المستهدفة وكذلك التعاون مع الجهاز التنفيذي لكل محافظة ضمانا لتذليل أي عقبات في التنفيذ ووصولا للمستحقين في منازلهم.