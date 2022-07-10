صناع الخير تواصل ذبح الأضاحي وتوزعها على المستحقين في خمس محافظات

واصلت مؤسسة «صناع الخير»، للتنمية ذبح الاضاحي وتوزيعها على غير القادرين في قرى خمس محافظات «الغربية والبحيرة والفيوم وأسيوط والأقصر»، ضمن جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفي إطار التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي.

ذبح وتوزيع لحوم الاضاحي على المستحقين

بدأت صناع الخير خطوات تنفيذ مبادرتها للإنابة عن المضحين في ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين بنقلها من مزارع الإنتاج في الريف الأوروبي لمحافظات التوزيع عصر الجمعة الماضي، استعدادا لذبحها بعد صلاة العيد مباشرة حتى عصر آخر أيام التشريق.

صك الأضحية

وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، إن ذبح الأضاحي وتوزيعها يأتي ضمن مبادرة مؤسسة صناع الخير التي تهدف إلى ذبح الأضاحي نيابة عن المضحين من خلال «صك الأضحية»، وتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها في منازلهم بقرى مصر المختلفة وبخاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستكمالا لمنظومة الخدمات الأهلية والإنسانية والتنموية التي تقدمها المؤسسة لدعم الأسر غير القادرة.

مبادرة صك الاضحية

وأوضح عبدالفتاح ان اطلاق صناع الخير لمبادرة صك الأضحية سبقها توجه المؤسسة إلى دار الإفتاء المصرية وهي الجهة المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية في المسائل الحياتية حتى تستبين منها الشروط الشرعية لكل ما يتعلق بصك الأضحية من تساؤلات وما يمكن تقديمه من تسهيل للمضحى مثل إمكانية تقسيط ثمن الأضحية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن رؤوس الماشية العجالي والجاموسي التي تم اختيارها نيابة عن المضحين تم الحرص على أن تتوافر فيها الشروط الشرعية للأضحية وخلوها من الأمراض وسلامتها البدنية الكاملة وغيرها من الاشتراطات، موضحا أن التوزيع بدأ في محافظات «الغربية والبحيرة والفيوم وأسيوط والأقصر».