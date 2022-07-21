استخراج البطاقة الشخصية 15 سنة.. اعرف الخطوات بالتفصيل

أصدر مجلس الوزراء قرارًا جديدا أمس، يتضمن تعديل السن القانونية الخاصة باستخراج البطاقة الشخصية لتصبح 15 عامًا، بدلًا من 16، وبموجب القرار يمكن لكل شخص يحمل الجنسية المصرية بلغ 15 عامًا، أن يتقدم للحصول على استمارة بطاقة الرقم القومي، لإصدارها من خلال قطاع الأحوال المدنية، في المحافظة أو الحي السكني التابع له، لهذا زادت عمليات البحث بعد قرار مجلس الوزاء، على طرق وخطوات استخراج البطاقة الشخصية 15 سنة.

وتستعرض السطور التالية، طرق وخطوات استخراج البطاقة الشخصية 15 سنة، كما يلي:

استخراج البطاقة الشخصية .. 15 سنة

بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل السن القانونية الخاصة باستخراج البطاقة الشخصية لتصبح من 15 عامًا بدلًا من 16، يمكن للأشخاص البالغين استخراج بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى من خلال الخطوات الآتية:

- شراء استمارة بطاقة الرقم القومى وملء بياناتها.

- شهادة ميلاد الرقم القومي.

- مستندات إثبات الشخصية ومحل الإقامة.

- تقديم الاستمارة والمستندات المطلوبة للموظف المختص.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا عند تقديم طلب الحصول على بطاقة رقم قومي.

- أن يكون له بيان ميلاد على الحاسب.

رابط استخراج بطاقة الرقم القومي

ويمكن للراغبين في استخراج المستندات الرسمية الحكومية، مثل شهادة ميلاد الرقم القومي، أو بطاقة الرقم القومي، أو قيد وفاة، أو وثيقة الزواج، أو قيد عائلي مطبوع، استخراجها من الموقع الخاص بقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، من خلال الرابط الإلكتروني، واتباع الخطوات التالية:

- اختيار الخدمات الإلكترونية

- تحديد نوع الوثيقة المطلوبة.

- كتابة البيانات الخاصة .

- اختيار طريقة السداد.

- الضغط على الموافقة.

- تحديد موعد التسليم والمكان.