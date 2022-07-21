سن استخراج البطاقة الشخصية في مصر 2022.. تعرف على المستندات المطلوبة

أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات، الأربعاء الماضي، بينها قرار تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية في مصر 2022، لتصبح 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، وبذلك تصبح الـ 15 سنة هي السن القانونية لاستخراج البطاقة الشخصية في مصر 202، بموجب هذا القرار، وبناء عليه يمكن لكل من يبلغ 15 عامًا أن يتقدم بطلب لإصدار بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الشخصية، من خلال التوجه إلى قطاع الأحوال المدنية في الحي السكني التابع له.

خطوات استخراج البطاقة الشخصية في مصر 2022:

ويمكن للمواطنين استخراج البطاقة الشخصية في مصر 2022 وللمرة الأولى عند بلوغ سن الـ 15 من خلال الخطوات الآتية:

1- شراء استمارة الرقم القومي وملء البيانات واعتمادها من الجهة التابع لها.

2- إرفاق المستندات الدالة على إثبات الشخصية ومحل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية وبحضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

3- تقديم الاستمارة والمستندات المطلوبة للموظف المختص بالسجل المدني.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي:

1- يشترط أن تكون الجنسية مصري/ مصرية.

2- ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم.

3- أن يكون مسجلًا له بيان ميلاد على الحاسب.

أسعار استمارة البطاقة الشخصية في مصر 2022

حددت الأحوال المدنية ثلاث فئات من استمارة البطاقة الشخصية في مصر 2022 كالتالي:

1- استمارة عادية فئة 45 جنيهًا، تُسلم البطاقة بعد 15 يومًا.

2- استمارة عاجلة فئة 120 جنيهًا، تُسلم البطاقة بعد 3 أيام.

3-استمارة مميزة فئة 170 جنيهًا، تُسلم البطاقة بعد 24 ساعة.

وتُجدد البطاقة الشخصية في مصر كل 7 سنوات، كما تحتاج البطاقة الشخصية في مصر أيضًا إلى تغيير بيانات في حالات التحديث مثل الزواج أو الطلاق أو الترمل أو تغيير محل الإقامة الحد الأقصى لتغيير البيانات هو 3 أشهر.