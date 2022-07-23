هيئة التنشيط السياحي تنظم ورشة للعاملين بالفنادق والمنتجعات في سيوة

نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بسيوة ورشة عمل، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، لمجموعة من العاملين بمختلف المنشآت الفندقة والمنتجعات السياحية.

يأتي ذلك في إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لـ وزارة السياحة والآثار نحو الارتقاء بالعنصر البشري من العاملين في القطاع، لتطوير قدراتهم وتعزيز مهاراتهم.

نشر الوعي الأثري والسياحي

وأوضح محمود الدميري مدير مكتب الهيئة بسيوة، أنه خلال ورشة العمل تم تعريف المشاركين بها بدور الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في نشر الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين، وتوفير كافة السبل والوسائل المختلفة من نشرات سياحية وأفلام دعائية للترويج للمقصد السياحي المصري، وإبراز ما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، إضافة إلى العمل على تنشيط الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المختلفة، وقياس مدى رضاء السائحين عن الخدمات المقدمة لهم.

معايير السلامة الغذائية والصحية

كما تم تعريف العاملين بمعايير السلامة الغذائية والصحية في المنشآت الفندقية، وتوضيح بعض المصطلحات الخاصة بالأغذية ومسمياتها العالمية.

وخلال الورشة، تم الاستماع إلى الصعوبات التي تواجه العاملين بالمنشآت الفندقية خلال عملهم، أو خلال تعاملهم مع النزلاء، وتقديم شرح لهم عن كيفية التعامل حيال تعرضهم لذلك.

وأشار مدير مكتب الهيئة بسيوة إلى أنه سيتم عقد المزيد من ورش العمل، استعدادا للموسم السياحي الشتوي القادم.