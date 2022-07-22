المنشآت الفندقية: الموسم الشتوي سيشهد زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الحركة السياحية الوافدة لمصر لم تتأثر بالارتفاع النسبي في معدلات الإصابة بفيروس كورونا عالميًا مع ما يتردد عن بداية الموجة السادسة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، موضحًا أن كافة الحجوزات مستمرة بنفس معدلاتها الطبيعية والمواعيد المحددة لها، والمقصد السياحي المصري آمن صحيًا.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

ولفت «عاقل» إلى أن الفنادق المصرية منذ جائحة كورونا ملتزمة بتطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية رغم عودة الحياة لطبيعتها لما قبل الجائحة، موضحًا أن تلك الإجراءات حاليا تشمل توفير المطهرات والمعقمات للنزلاء وللعاملين.

وأضاف «عاقل» لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر منذ بداية العام الحالي حتى الآن، أعلى من نظيرتها خلال ذات الفترة من عامي 2020 و2021، إلا أنها أقل من التي استقبلتها خلال عام 2019 قبل جائحة كورونا، مُعربًا عن اعتقاده أن العام المقبل ربما يشهد استعادة صناعة السياحة المصرية لعافيتها لما قبل الجائحة.

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت فبراير الماضي تسببت في تراجع الحركة السياحية الوافدة من كلا البلدين إلى مصر خاصة أنهما كانا يمثلان رقمًا مهمًا في معادلة السياحة المصرية، لافتًا إلى أن شرم الشيخ كانت أكثر المدن المصرية تأثرا بالتداعيات السلبية لتلك الحرب بالنسبة للسياح الوافدين إليها من البلدين.

الموسم الشتوي سيشهد زيادة في أعداد السياح

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن الموسم الشتوي المقبل سيشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر، موضحًا أن استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر قمة المناخ العالمي في دورته الـ27 والمقرر انعقاده في نوفمبر المقبل، سيكون له تأثيرًا إيجابيًا في زيادة أعداد السياح خاصة بعد أن تتحول مدينة شرم الشيخ بالكامل إلى مدينة صديقة للبيئة تطبق كافة المعايير الخاصة بالسياحة الخضراء.