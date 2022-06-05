رئيس «التنشيط السياحي» يلتقي بمديري ومسؤولي 24 شركة مكسيكية

التقى عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بوفد يضم مديري ومسؤولي 24 شركة سياحة مكسيكية بحضور سفير دولة المكسيك بالقاهرة، وذلك خلال زيارتهم لمصر للتعرف على المقصد السياحي المصري وأنماطه ومنتجاته المتميزة والمتنوعة وزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية به.

جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم

وخلال اللقاء، قام الرئيس التنفيذي للهيئة بالترحيب بهم، مشيرا إلى جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم، كما أطلعهم على الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير البنية التحتية السياحية والتي منها إنشاء شبكة طرق ومواصلات قوية تربط بين المدن السياحية المختلفة بما يساهم في تسهيل تنقل السائحين بين المدن السياحية، بالإضافة إلى ما تقوم به وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري وزيادة الحركة السياحية الوافدة إليه.

وخلال اللقاء استمع الرئيس التنفيذي للهيئة إلى آرائهم ومقترحاتهم، كما تم مناقشة المعوقات التي تواجه حركة السياحة المكسيكية وسبل التغلب عليها لدفع المزيد من الحركة السياحية المكسيكية إلى مصر.

أعضاء الوفد المكسيكي أعربوا عن حبهم وإعجابهم وتقديرهم لمصر وشعبها وتاريخها العريق

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن حبهم وإعجابهم وتقديرهم لمصر وشعبها وتاريخها العريق، كما أشاروا إلى استمتاعهم بمشاهدة الآثار المصرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة خلال زيارتهم لمنطقة أهرامات الجيزة، كما قاموا برحلة نيلية بين الأقصر وأسوان.