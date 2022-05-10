رئيس «التنشيط السياحي» يعقد عدة لقاءات في الملتقى العربي للسياحة والسفر 2022

التقى عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بوزير السياحة والآثار الأردني نايف حميدي، وذلك لبحث أوجه التعاون بين مصر والأردن على المستوى السياحي والأثري، وتشجيع السياحة البينية بين البلدين وتنفيذ برامج سياحية مشتركة، وذلك في إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الملتقى العربي للسياحة والسفر 2022 (ATM)، والذي بدأت فعالياته أمس، وتستمر حتى 12 مايو الجاري.

كما التقى «القاضي» برئيس دائرة السياحة والآثار بإمارة الفجيرة، وذلك لتوطيد أواصر التعاون في مجال السياحة.

الملتقى العربي للسياحة والسفر 2022

وخلال فعاليات الملتقى، استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة بالجناح المصري المشارك بالملتقى، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران والرئيس الأعلى لطيران الإمارات، والذي قام بالافتتاح الرسمي للملتقى.

وعلى هامش فعاليات الملتقى، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة عددا من اللقاءات المهنية مع عدد من ممثلي كبرى منظمي الرحلات بالسوق العربي ومسئولي الدعاية والتسويق وممثلي عدد من سلاسل الفنادق العالمية، بالإضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي أبرز القنوات التليفزيونية والتي من بينها قناة CNBC، وقناة العربية، وقناة دبي الوطنية، وقناة 24 ساعة، وCNN، وممثلي عدد من مواقع الحجز الإلكتروني، والتي من بينها ويجو وإكسبيديا.

تنوع المنتج السياحي المصري

وخلال هذه اللقاءات، تحدث عمرو القاضي عن التنوع الذي يتميز به المنتج السياحي المصري، وملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج للمقصد السياحي المصري، كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا واستئناف الحركة السياحية الوافدة إليها منذ يوليو 2020، وتحدث أيضا عما قامت به مصر بعد الأزمة الروسية الأوكرانية في التعامل مع ملف عودة كافة السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم.

وأشار ممثلو شركات السياحة والفنادق المصرية المشاركون بالملتقى إلى الإقبال الذي يشهده الجناح المصري وزيادة الطلب على المنتج السياحي المصري.

تجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح الجناح المصري المشارك بالملتقى أمس، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئه المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأشرف الديب قنصل مصر العام في دبي.

تصميم الجناح المصري يحمل عبق الحضارة القديمة

ويتميز الجناح المصري بالتصميم الذي يحمل عبق الحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث وسائل الترويج والدعاية لمصر، وتبلغ مساحته 600 متر، ويضم حوالي 33 عارضا يمثلون عددا من شركات السياحة والفنادق المصرية.