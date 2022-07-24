بشرى سارة لنزلاء السجون.. الزيارات الاستثنائية تبدأ من اليوم

أعلنت وزارة الداخلية من خلال بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن بشرى سارة لنزلاء السجون «مراكز الإصلاح والتأهيل» وذويهم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، بعد منحهم زيارات استثنائية للنزلاء بداية من اليوم الأحد ولمدة 5 أيام كاملة.

بالتفاصيل.. مواعيد الزيارات الاستثنائية لنزلاء السجون

وكشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل الزيارات الاستثنائية التي منحتها للنزلاء في السجون «مراكز الإصلاح والتأهيل» عن تفاصيل ومواعيد بدايتها ومتى تنتهي، موضحة أن الزيارات الاستثنائية تبدأ من اليوم الأحد الموافق 24 من شهر يوليو، ويستمر فتح باب الزيارات إلى كافة النزلاء لمدة 5 أيام، على أن يُغلق الباب يوم الخميس المقبل الموافق 28 من الشهر ذاته.

الداخلية: عدم احتساب الزيارات الاستثنائية ضمن الزيارات المقررة للنزلاء

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أنه لن يتم احتساب الزيارات الاستثنائية التي تم الإعلان عنها وتبدأ اليوم لجميع النزلاء في السجون، ضمن الزيارات المقررة لجميع النزلاء.

الداخلية: الزيارات الاستثنائية تأتي في إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان

وأكدت وزارة الداخلية أن منح زيارات استثنائية لجميع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل في هذه الفترة يأتي فى إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، مع تطبيق السياسة العقابية عن طريق منهجها الحديث، بالإضافة إلى توفير أوجه الرعاية المختلفة لجميع النزلاء.

وزير الداخلية يبعث رسالة تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

وفي السياق ذاته، كانت صفحة وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قد أعلنت عن إرسال محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية، منذ يومين وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.