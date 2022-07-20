الداخلية: ضبط 168 سلاحا ناريا.. و195 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 168 قطعة سلاح ناري بحوزة 139 متهما، وذلك على النحو التالي:

14 بندقية آلية.

19 بندقية خرطوش.

6 طبنجات.

129 فردا محليا.

177 طلقة مختلفة الأعيرة.

20 خزينة.

190 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 88760 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

353 حكم جناية.

27086 حكم حبس جزئي.

4526 حكم حبس مستأنف.

44879 حكم غرامة.

11916 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية، سقط تشكيل عصابي ضم متهمين ارتكبا 5 حوادث سرقة.

ضبط 195 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 195 قضية مخدرات، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 23,196 كيلوجرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 20,315 كيلوجرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 5,377 كيلوجرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 2,885 كيلوجرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,390 كيلوجرام.

كمية من بذور الخشخاش وزنت 1,500 كيلوجرام.

كمية من مخدر بودر وزنت 349 جراما.

كمية من مخدر الفودو وزنت 45 جراما.

كمية من مخدر الآيس وزنت 36 جراما.

2439 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 31 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 20 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 382 دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة 5 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها.

ضبط 24101 مخالفة مرورية متنوعة

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 24101 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.