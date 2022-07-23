«الداخلية» تكشف حقيقة بيع أكشاك الطريق الدائري للمخدرات في الإسماعيلية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يزعم خلاله أحد الأشخاص انتشار تعاطي المواد المخدرة بالكرافانات «الأكشاك» الكائنة بالطريق الدائري بمحافظة الإسماعيلية، ومناشدة المسؤولين اتخاذ اللازم لإزالة تلك الأكشاك.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام «شخصين – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية» بنشر مقاطع فيديو مفبركة على الحساب الشخصي الخاص بأحدهما على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على خلفية اتفاقهما مع أحد الأشخاص على نشر تلك المقاطع المفبركة مقابل مبالغ مالية، وذلك بهدف إزالة تلك الكرافانات «الأكشاك» حتى يتسنى له استغلال المنطقة لصالحه على ضوء استئجاره مسرح يضم عددا من المحال التجارية خلف تلك الكرافانات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.