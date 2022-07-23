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السيسي: نستلهم من أهداف ثورة 23 يوليو العزيمة والإصرار والإرادة

كتب:

نرمين عفيفي
12:43 م | السبت 23 يوليو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة ثورة 23 يوليو، وذلك عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك».

وكتب الرئيس بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو: «أتقدم بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، التي ستظل عالقة في الأذهان، نفخر بها، ونستلهم من أهدافها السامية، روح العزم والإصرار والإرادة لتحقيق تطلعات شعب مصر وآماله في مستقبل مشرق للأجيال القادمة».

وأضاف الرئيس: «كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في أمان وتقدم، ووفقنا الله جميعًا لما فيه الخير لمصر». 

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