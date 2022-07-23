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محمود مسلم

رئيس بيلاروسيا يهنيء السيسي بذكرى 23 يوليو: مصر الأكثر نفوذا في أفريقيا

كتب:

(أ.ش.أ)
11:32 ص | السبت 23 يوليو 2022
رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو

رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو

هنأ رئيس دولة بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة الذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم ووكالة أنباء الشرق الأوسط.

لوكاشينكو: نهتم بعلاقتنا مع مصر

وقال لوكاشينكو في تهنئته للرئيس السيسي إن مصر حققت تحت قيادتكم نجاحات كبيرة في تنفيذ البرامج الاجتماعية الهادفة إلى التنمية الثابتة، وتحقيق مستويات معيشية مرتفعة ومؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي في الظروف الصعبة الحالية.

وأكد رئيس بيلاروسيا أن بلاده تعير اهتمامًا كبيرًا لعلاقاتها مع مصر كالشريك الأهم والأكثر نفوذا في القارة الإفريقية.

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