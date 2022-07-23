رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي: احتفالنا بذكرى ثورة يوليو يدفعنا لمزيد من العمل للنهوض بمصر

كتب:

نرمين عفيفي
10:24 ص | السبت 23 يوليو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ احتفال مصر اليوم بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، بمثابة قوة دفع متجددة للعمل والسهر على النهوض بوطننا العزيز، وتحقيق طموحات الشعب في حاضر ومستقبل مشرق، يظلّله الأمن والاستقرار وتزدهر فيه التنمية.

ثورة 23 يوليو

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو، «أتوجه للشعب المصري مجددا بالتحية والتهنئة بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة، كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية في أمان وتقدم ودائما وأبدا تحيا مصر».

 

اقرأ المزيد:

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو

السيسي: ثورة 23 يوليو مثلت تتويجا لنضال طويل قاده الشعب المصري

السيسي يوجه التحية لأبطال ثورة 23 يوليو: صنعوا للوطن فجرا جديدا

السيسي: ثورة 23 يوليو نموذج للعلاقة الفريدة بين الشعب والجيش
بقلم نرمين عفيفي