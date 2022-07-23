السيسي: احتفالنا بذكرى ثورة يوليو يدفعنا لمزيد من العمل للنهوض بمصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ احتفال مصر اليوم بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، بمثابة قوة دفع متجددة للعمل والسهر على النهوض بوطننا العزيز، وتحقيق طموحات الشعب في حاضر ومستقبل مشرق، يظلّله الأمن والاستقرار وتزدهر فيه التنمية.

ثورة 23 يوليو

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو، «أتوجه للشعب المصري مجددا بالتحية والتهنئة بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة، كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية في أمان وتقدم ودائما وأبدا تحيا مصر».