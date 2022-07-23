محافظ شمال سيناء يهنئ الرئيس السيسي بثورة 23 يوليو: ستظل صفحة مضيئة في تاريخ الوطن

أرسل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

شمال سيناء تهنئ الرئيس والشعب المصرى بثورة 23 يونيو

وقال المحافظ في البرقية: «بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة شمال سيناء والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو، والتي ستظل صفحة مضيئة في تاريخ نضال الوطن من أجل الاستقلال وإرساء مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية ومواجهة من استهدف إهدار ثرواته، والتي جسدت نموذجًا فريدًا لإرادة شعب اصطف خلف جيشه على قلب رجل واحد من أجل الدفاع عن حرية الوطن والانتقال من حقبة الملكية إلى بناء جمهورية تدعم استقلالية القرار وتتجه نحو التصنيع والإصلاح الزراعي ومراعاة محدودي الدخل.

وأتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.. داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بكل الخير، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها».

نائب المحافظ : الثورة غيرت وجه مصر

وأشار اللواء هشام الخولي نائب المحافظ إلى أن هذه الثورة غيرت وجه مصر وجعلت لها دورا محوريا رائدا على مستوى الأمة العربية والإفريقية ودوليا على مستوى حركة عدم الانحياز وأحدثت تغييرًا كبيرًا في المنطقة بأكملها بمنح الأمل للشعوب التي تكافح من أجل حريتها، ولبت الكثير من آمال الشعب المصري العظيم، وهو ما يثبت أن القوات المسلحة هي الدرع الحامي لإرادة الوطن.

وأضاف أن الإنجازات التي حققتها الثورة لن ينساها التاريخ، وستظل جهود صانعيها محفورة في وجدان كل مصري على مر الأجيال بدءا من تأميم قناة السويس وتدشين بناء السد العالي كأحد أهم نتائج وإنجازات ثورة 23 يوليو.