تعيين 455 شابا وصرف 190 ألف جنيه لـ97 عاملا غير منتظم في أسوان

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 455 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ عدد المسجلين كراغبين في العمل 1345 شخصا، منهم 4 قادرون باختلاف، مشيرا إلى توفير 18 فرصة عمل، وإسقاط 440 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال «سعفان»، إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

صرف 190 ألف جنيه لـ97 عاملا غير منتظم

وتلقى الوزير تقريرا من محمد عبد الوهاب، مدير المديرية في هذا الخصوص، عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي، أشار فيه إلى صرف 130 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ53 عاملا غير منتظم، تتمثل في منح مولود جديد وزواج ووفاة، و60 ألفاً و809 جنيها رعاية صحية لـ44 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وأوضح، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 190 منشأة، ونظمت 13 حملة تفتيشية نهارية وليلية على 151 منشأة أخرى، وبحثت 8 شكاوى عمالية، إضافة إلى عقد ندوة للتوعية، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 11 منشأة، وإعادة التفتيش على 27 منشأة أخرى.

بحث الشكاوى العمالية

وفى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوتين منها ودياً، وإحالة شكوتين للقضاء وجهات أخرى، وحفظ شكوى منها، وتبقى 3 شكاوى منها تحت البحث والدراسة.

وعلى صعيد التدريب المهني، عقدت المديرية 4 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بالمحمودية على مهن الحاسب الآلي، والتبريد والتكييف، وصيانة المحمول، والمشغولات الخشبية، استفاد منها 121 متدرباً ومتدربة، فضلاً عن دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية كلابشة لـ30 متدربة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك».