تعيين 14375 شابًا وتحويل مستحقات العمالة المصرية المغادرة للأردن

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 15 إلى 21 يوليو 2022، حيث أعلن وزير القوى العاملة عن إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وبدء التشغيل التجريبي لأول مكتب لتراخيص عمل الأجانب بالضبعة، وتعيين 14375 شابًا منهم 142 «قادرون باختلاف»، في 7 محافظات، وندوات تعريفية وتثقيفية لزيادة الوعي بمبادرة الرئيس السيسي بعام المجتمع المدني بالإسكندرية، وتحويل 5.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن.

السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر

وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن غداً السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو المجيدة.

وبدأ التشغيل التجريبي لمكتب تراخيص عمل الأجانب بمدينة الضبعة بمديرية القوي العاملة بمطروح، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة، وزيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين، وتيسير وتسهيل كافة الخدمات المقدمة للشركات العاملة داخل نطاق المدينة، والمساهمة في زيادة حجم الاستثمارات، وتوفير فرص عمل بداخلها للشباب بسوق العمل بما يسهم في الحد من معدلات البطالة والتي تعتبر من أولويات استراتيجية رؤية مصر 2030.

ندوات تثقيفية لتنمية الوعي

وأصدر وزير القوي العاملة توجيهات لمديريات القوي العاملة بالمحافظات بأهمية تنمية الفرد والمجتمع، ونشر ثقافة العمل الحر، والتدريب وزيادة المهارات، والتعاون المشترك مع جميع الجهات وإقامة ندوات تعريفية وتثقيفية لزيادة الوعي، وفي هذا الإطار عُقد بديوان عام مديرية القوى العاملة بالإسكندرية اجتماعًا تناول أهم الموضوعات التي تهم المواطن السكندري ومن أهمها توفير فرص عمل مناسبة للشباب الباحث عن عمل.

وأعلنت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، بدء قبول طلبات راغبي العمل على 17 فرصة عمل بشركة صحارى مصر للاستثمار واستصلاح الأراضي بشرق العوينات، لوظيفة عامل زراعي، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة.

تعيين 14375 شاباً منهم 142 «قادرون باختلاف» في 7 محافظات

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 14375 شاباً منهم 142 «قادرون باختلاف» في 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات «الوادي الجديد، أسيوط، الشرقية، السويس، الفيوم، دمياط، القاهرة»، بلغت 730 ألفاً و764 جنيهاً، والتفتيش على 3200 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 3040 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3040 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان في الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 87 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 110 عمال مصريين لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 273 ألفاً و974 دولاراً بما يعادل 5 ملايين و160 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

تحصيل مستحقات ورثة عامل مصري متوفى بالأردن

كما حصل مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة على مستحقات ورثة عامل مصري متوفى بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرف معاش والده وأرملة، وأبناء المواطن المتوفى بإجمالي 5578 دولارًا بما يعادل 105 آلاف و800 جنيه مصري تقريبا.

واستطاع مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالعاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحصيل مستحقات المهندس «وائل.ع.ا.ع»، بعد عام من مغادرته الدولة، وبلغت 71 ألفا و341 درهما، أي ما يعادل 366 ألفا و709 آلاف جنيه مصري تقريبا.

إنهاء إجراءات عودة 6 جثامين لمصريين في الإمارات

وأصدر وزير القوي العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالعاصمة أبوظبي بسرعة إنهاء إجراءات عودة جثامين «رامي الوصيف، وإيهاب صالح، ومحمود عبد الرحمن، وأحمد على خاطر، وأحمد ناصر وهبة، وشريف ملهم يوسف الحنفي»، الذين لقوا مصرعهم في حادث مروري خارج إمارة رأس الخيمة، بالتعاون مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقات أسرة المتوفين.

كما أصدر سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية بسرعة إنهاء إجراءات عودة جثمان العامل المصري صلاح منصور رمضان أحمد، لقي حتفه نتيجة الاختناق بمادة الإيبوكسى المستخدمة في عزل خزانات المياه من الداخل، فضلا عن متابعة مستحقات وتعويضات أسرة المتوفى لدى الضمان الاجتماعي وصاحب العمل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول، إلى جانب نجاح مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات ورثة مصري توفي بالمملكة، بلغت 4 آلاف و796 ريالا سعوديا، بما يعادل 24 ألفا و171 جنيها مصريا تقريبًا.

ووصل في الحادية عشرة والنصف مساء يوم الثلاثاء جثمان الشاب المصري رمضان رشاد حامد حافظ ابن محافظة الفيوم المتوفي في الرياض بالمملكة العربية السعودية إثر حادث مروري، وذلك على رحلة مصر للطيران رقم 648، كما وصل جثمان الصيدلي المصري القتيل أحمد محمد عبد الهادي.

وأخيرًا أصدر وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة «هـ.ح.ذ»، من محافظة القاهرة ومساعدتها في الحصول على المستحقات التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية لزوجها المتوفى، حيث كان يعمل في إيطاليا قبل وفاته.