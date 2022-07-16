سعفان يتابع صرف تعويض أسرة مصري توفي خلال عمله في إيطاليا

أصدَر محمد سعفان وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة «هـ.ح.ذ» من محافظة القاهرة ومساعدتها فى الحصول على المستحقات التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية (INPS) لزوجها المتوفى، إذ كان يعمل في دولة إيطاليا قبل وفاته.

عدم استحقاق زوجة المتوفي للمعاش بسبب عدم انتظام زوجها في سداد الاشتراكات التأمينية

وأوضح هيثم سعد المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أنَّ الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي «الأنبس»، تبين عدم استحقاق المواطنة للمعاش بسبب عدم انتظام زوجها في سداد الاشتراكات التأمينية اللازمة للحصول عليه.

أسرة المتوفي تستحق تعويض الدفعة وليس معاشا

وقال الملحق العمالي إنَّ مكتب التمثيل العمالي بميلانو تواصل مع أسرة المتوفى وأبلغهم عدم استحقاقهم معاشا بسبب عدم انتظام الزوج في سداد الاشتراكات التأمينية وإنما يستحق تعويض الدفعة، وتواصل المكتب مع الهيئة، ونجح في تحويل تعويض الدفعة الواحدة للمواطنة بما يعادل 49 ألف جنيه.

وتقدمت المواطنة بخالص الشكر لوزير القوي العاملة محمد سعفان، والسفيرة منال عبدالدايم قنصل عام مصر بميلانو، ومكتب التمثيل العمالي بالقنصلية، على الجهود المبذولة في هذا الشأن.