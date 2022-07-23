الأمم المتحدة تدين الهجوم الروسي على ميناء أوديسا بعد «اتفاق الحبوب»

أعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قبل قليل، إدانته للهجوم الروسي على ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

هجوم روسي على ميناء أوديسا

وقال الجيش الأوكراني، إن صواريخ روسية أصابت منشآت للبنية التحتية في ميناء أوديسا الأوكراني، اليوم السبت، بعد يوم واحد من توقيع روسيا وأوكرانيا على اتفاق لإعادة فتح موانئ على البحر الأسود لاستئناف صادرات الحبوب.

واعتبرت أوكرانيا أن روسيا وجهت صفعة إلى الأمم المتحدة وتركيا، وذلك بعد الهجوم على ميناء أوديسا

ونشرت قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا على موقع التلجرام: «هاجم العدو ميناء أوديسا التجاري بصواريخ كروز من طراز كاليبر، وأسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين، فيما أصاب صاروخان البنية التحتية للميناء»، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

اتفاق روسيا وأوكرانيا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية

ووقعت روسيا وأوكرانيا، في إسطنبول، اتفاقًا بدعم من الأمم المتحدة، يسمح بإعادة فتح موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لتصدير الحبوب.