روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقية لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية بتركيا

أفادت شبكة « سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن روسيا وأوكرانيا توقعان في إسطنبول اتفاقا برعاية الأمم المتحدة؛ لإعادة فتح مواني البحر الأسود.

تخفيف الضغط على أسعار الوقود

وقال أنطونيو جوتيريش، إنه يجب على روسيا وأوكرانيا الالتزام باتفاقية استئناف صادرات الحبوب، لافتًا إلى أنّ تصدير شحنات الحبوب سيخفف الضغط على أسعار الوقود.

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إننا في حاجة إلى دعم المجتمع الدولي لتطبيق هذا الاتفاق، مشيرًا إلى أنّه عمل طويلا مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق تصدير الحبوب.

واجتمع الجانبان الروسي والأوكراني في إسطنبول قبل أسبوع برعاية أممية، من أجل الوصول إلى اتفاق لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية من مواني البحرالأسود التي تسيطر عليها القوات الروسية في الوقت الحالي.

تفتيش السفن قبل توجهها إلى المواني الأوكرانية

ووفقا لمصادر روسية وقتها، فإنّه تم الاتفاق على السماح باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية، على أن تقوم قوات من الجيش التركي بتفتيش السفن الفارغة قبل توجها إلى المواني الأوكرانية من أجل تحميل الحبوب الأوكرانية.