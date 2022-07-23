أوكرانيا تعلن مقتل 93 من جيش روسيا.. واستهداف نقطتين في «خيرسون»

تمكنت القوات الأوكرانية، من قتل 93 من الجيش الروسي في جنوبي أوكرانيا، الجمعة، واستهدف الطيران الحربي الأوكراني نقطتين قويتين لروسيا في منطقة «خيرسون»، إضافة إلى مجموعات من الأفراد والمعدات في منطقة «ميكولايف» جنوبي أوكرانيا.

مروحيتان روسيتان تستهدفان أندرييفكا

وقالت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، على «فيسبوك»، إن قوات موسكو، أطلقت 60 قذيفة صاروخية على قرية كانيفسكي بـ زاباروجيا جنوبي وسط أوكرانيا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

«واشنطن»: لن نقدم صواريخ مداها 300 كيلو متر لـ«كييف»

وقال مسؤول أمريكي، لشبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، إن اثنين من الأمريكيين،، لقيا مصرعهما مؤخرا في «دونباس» جنوب شرقي أوكرانيا، فيما أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى أن «واشنطن» لن تقدم لـ«كييف» صواريخ مداها 300 كيلو متر لراجمات صواريخ «هيمارس» الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار سوليفان، في «منتدى أسبن الأمني»، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أنه مع أن الهدف الرئيسي لبلاده هو عمل ما في وسعها لدعم «كييف»، فيما تتمثل، المهمة الأخرى في ألا تكون «واشنطن» في وضع تنزلق فيه إلى حرب عالمية ثالثة.

وأضاف سوليفان، أن الكونجرس لن يبخل في تقديم مساعدات إضافية لـ«كييف» عندما ينتهي المبلغ القياسي البالغ 40 مليار دولار المخصص لها.

جولة بايدن في الشرق الأوسط

من جانبها، قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، أن جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأخيرة إلى منطقة «الشرق الأوسط» لم تحقق نجاحا كبيرا، مضيفة أن رحلتي بايدن، والرئيس الروسي، فلادمير بوتين، مؤخرا إلى المنطقة أظهرتا أن دول «الشرق الأوسط» تدعم روسيا في تشكيل عالم متعدد الأقطاب.

بدورها، قررت السلطات الكندية، مساعدة أوكرانيا في شحن وتخزين الحبوب، فيما أشار وزير الاقتصاد البولندي الأسبق، يانوش شتايخوف، إلى ان «وارسو» ستواجه مشاكل في تدفئة المنازل في الشتاء المقبل بسبب الحظر المفروض على توريد فحم موسكو، مشيرا إلى أن قرار حول فرض حظر على توريد الغاز الروسي تم اتخاذه بشكل متهور، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.