القوات البحرية تستقبل أطقم سفن حربية من 3 دول صديقة وشقيقة «صور»

نظمت القوات البحرية زيارات لأطقم السفن البحرية التابعة لكلاً من رومانيا وتونس والجزائر وذلك أثناء انتظارها بقاعدة الإسكندرية البحرية قبل استكمال رحلاتها البحرية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توطيد العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة.

واستقبل اللواء بحري أركان حرب أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، قادة وعدد من ضباط السفن الحربية بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين وأعرب عن تقديره وترحابه بهم في بلدهم الثاني مصر، مشيداً بعمق العلاقات التي تربط القوات البحرية بنظيرتها الرومانية والتونسية والجزائرية، كما تم تبادل الدروع التذكارية في ختام اللقاء.

كما تم تنظيم زيارات لأطقم السفن إلى الكلية البحرية وعدد من السفن البحرية المصرية للاطلاع على ما وصلت إليه القوات البحرية من تطورات في البنية التحتية ومنظومة التسليح بما يسهم في تبادل الخبرات، فضلاً عن تنظيم عدد من الجولات السياحية والترفيهية للتعرف على أهم المعالم الأثرية والتاريخية بجمهورية مصر العربية.

وفى سياق متصل قام السفير الروماني بالقاهرة ميهاى ستيفان ستوبارو وعدد من أعضاء الجالية الرومانية بزيارة السفينة الرومانية، وحضور مأدبة عشاء مع طاقمها، وأشاد السفير الروماني بالزيارة لما لها من دور إيجابي في دعم أواصر المحبة والإخاء والتواصل مع أبناء الجالية بمصر مما يبرز حسن ضيافة الدولة المصرية لكافة الجنسيات على أراضيها.

يأتي ذلك تأكيداً على اهتمام القوات المسلحة بدعم علاقات التعاون المثمر والبناء مع الجاليات الأجنبية بما ينمى سبل الترابط مع الدول التي تربطها مصالح مشتركة بجمهورية مصر العربية.