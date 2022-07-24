لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على شروط ومستندات الالتحاق بكلية التجارة جامعة سوهاج

يترقب طلاب الشهادة الثانوية العامة بجامعة سوهاج، إعلان النتيجة، ثم إعلان تنسيق الكليات في الجامعات، ويحرص الطلاب وأولياء الأمور على معرفة درجات الحد الأدنى العام الماضي، في مختلف الجامعات والمعاهد.

جامعة سوهاج

وجامعة سوهاج واحدة من أقدم الجامعات المصرية، وتضم العديد من الكليات ومعهد، وبحكم موقعها الجغرافي في وسط محافظات الصعيد، وقرب المسافة بين شمال وجنوب الصعيد، ومن هذا المنطلق يحرص أغلب الطلاب وأولياء الأمور على دخول كليات جامعة سوهاج، ومن الكليات التي يبحث عنها الطلاب والطالبات هي كلية التجارة بجامعة سوهاج، والتي من المقرر أن تشهد إقبالا كبيرا من الطلبة خلال فتح مراحل التنسيق المقبلة.

شروط وأوراق الالتحاق بكلية التجارة جامعة سوهاج

يقدم «الوطن» لطلاب كلية التجارة بجامعة سوهاج أهم الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية التجارة من خلال البنود التالية، والمنشورة على الموقع الرسمي، تعرف عليها:

1 – أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر 3 صور منها.

2ـ أصل شهادة الثانوية العامة و3 صور منها.

3 – بطاقة الترشح 3 صور منها.

4 – نموذج 2 جند للذكور من مديرية الأمن للطلاب الذكور فقط.

5 – نموذج 6 جند للذكور مواليد 2003 وما قبلها من قسم الشرطة التابع له الطالب أو 7 جند حالة الفقد الــ6 جند.

6– عدد 8 صور شخصية حديثة للطالب.

7– دوسيه بلاستيك.

8– الرسوم الدراسية المقررة انتظام 610.5 جنيه وانتساب موجه 1057 جنيها.

9– 80 جنيها عن كل مادة قيمة الكتاب الإلكتروني.

10– شهادة التطعيم الخاصة بلقاح فيروس كورونا.

11ـ استمارة توقيع الكشف الطبي على الطلاب انتظام فقط

12- طلب الالتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية في حالة رغبة الطالب للحاصلين على 45 درجة باللغة الإنجليزية.