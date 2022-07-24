كيفية حجز شقق مشروع عصفور الجنة بـ6 أكتوبر.. يبدأ اليوم

يبدأ اليوم حجز شقق الإسكان الاجتماعي في مشروع عصفور الجنة في أكتوبر، والذي أعلن عن طرحه الجهاز المركزي للإسكان والتعمير التابع لوزارة الإسكان الاجتماعي والمجتمعات العمرانية، ويصل عدد الوحدات بها إلى 127 وحدة كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم، ما جعل البحث يزداد عنها عبر محركات البحث الاجتماعي، حرصا من الراغبين في حجز الشقق على معرفة كافة التفاصيل الخاصة بها.

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كيفية حجز شقق مشروع عصفور الجنة في أكتوبر

- أعلن الجهاز المركزي للتعمير والإسكان أنه من المقرر أن يتم إتاحة كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية في مشروع عصفور الجنة اليوم الأحد الموافق 24 يوليو، لتكون موجودة في مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان مقابل 350 جنيها.

- يتم متابعة الإعلان حتى ظهور النتيجة للتأكد من رسو الوحدة السكنية على الراغب في شرائها.

مساحات الوحدات السكنية في مشروع عصفور الجنة

- شقق بمساحات 76 مترا.

- شقق أخرى بمساحات 80 مترا.

- وحدات سكنية أخرى بمساحات 81 مترا.

- شقق سكنية بمساحات 137 مترا.

سعر المتر الواحد في مشروع عصفور الجنة

وحدد الجهاز المركزي للإسكان والتعمير سعر المتر الواحد الخاصة بالوحدات السكنية في مشروع عصفور الجنة في مدينة 6 أكتوبر ليتراوح بين 5702 و6210 جنيهات.