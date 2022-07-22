الإسكان: تنفيذ 73 مشروعًا بالأقصر ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، انتهى من تنفيذ 73 مشروعًا بمحافظة الأقصر، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري.

تنفيذ 73 مشروعا بمركزي إسنا وأرمنت

وأوضح وزير الإسكان، أن الجهاز المركزي للتعمير، انتهى من تنفيذ 73 مشروعا بمركزي إسنا وأرمنت، بمحافظة الأقصر، ويضم المركزان 13 وحدة محلية، و36 قرية.

ووفقًا لبيان صحفي، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: «تضم المشروعات المخططة والجاري تنفيذها حاليا بمحافظة الأقصر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إنشاء 13 مجمعًا لخدمات المواطنين، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهي: سجل مدنى – شهر عقاري – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعي – وحدة محلية – مجلس محلى، ومركز تكنولوجي، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجي، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وتم الانتهاء من تنفيذ جميع المجمعات الخدمية».

إنشاء 13 مجمعًا للخدمات الزراعية

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن المشروعات تشمل أيضا، إنشاء 13 مجمعًا للخدمات الزراعية، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقي القرى والتوابع، وتضم «وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد»، بما يساهم في تنمية هذه القرى، وتم الانتهاء من تنفيذ 7 مجمعات، وجار تنفيذ باقي المجمعات، بجانب إنشاء وإحلال وتجديد 9 مراكز شباب، وتطوير ورفع كفاءة 28 مركز شباب، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، وتم الانتهاء من 20 مركزًا للشباب، وجار تنفيذ باقي مراكز الشباب.

وأوضح اللواء محمود نصار، أن مشروعات حياة كريمة بمحافظة الأقصر، تشمل أيضاً، إنشاء 8 نقاط إسعاف، وتطوير 8 نقاط أخرى، لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، وتم الانتهاء من 9 نقاط إسعاف، بجانب إنشاء إحلال وتجديد 20 كوبرى على المجاري المائية، حيث يتم تحديد الأعمال بالتنسيق مع المختصين من وزارة الري، بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجاري المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكباري الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها، وتم الانتهاء من 16 كوبرى ري، إضافة إلى تطوير ودعم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بجميع القرى، لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين في مجال الكهرباء والإنارة العامة، وتم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء لقرية طفنيس بمركز إسنا.

الانتهاء من رفع كفاءة 7 وحدات اجتماعية

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير: «تشمل المشروعات أيضاً إنشاء 5 وحدات اجتماعية، ورفع كفاءة 8 وحدات أخرى، وإنشاء 5 مراكز تنمية أسرة، وإنشاء مركزي تأهيل ضمن خدمات التضامن الاجتماعي، وتم الانتهاء من رفع كفاءة 7 وحدات اجتماعية، وجار إنشاء 27 عمارة سكنية ضمن سكن كريم، إضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها، لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، وسيتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق».