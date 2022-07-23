مصرع وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية واشنطن الأمريكية

أكدت الشرطة الأمريكية، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار في مدينة رينتون بولاية واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

مقتل شخص وإصابة 5 فى إطلاق نار فى واشنطن

وكتب قسم شرطة رينتون على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، اليوم السبت، أن رجال الشرطة الأمريكية عثروا على عدد من الضحايا، 5 منهم عولجوا من إصابات بأعيرة نارية، في حين أكدت الشرطة مقتل شخص في إطلاق النار.

التحقيقات الأولية للحادث

وذكرت الشرطة أن التحقيقات الأولية، تشير إلى أن نزاعا وقع خارج حشد كبير أدى إلى إطلاق نار، ربما يكون من قبل أكثر من مشتبه به.

وأوضح قسم الشرطة أن العديد من الوكالات استدعيت للمساعدة بسبب الحشد الكبير، لافتا إلى أن التحقيقات متواصلة في الحادث.