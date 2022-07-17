إيران ترد على تصريحات «بايدن» في قمة جدة: أمريكا أول من استخدم النووي

انتقدت إيران تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى السعودية أمس للمشاركة في قمة جدة، وهي قمة استثنائية حضرها قادة دول مجلس التعاون الإسلامي، والرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني.

ووصف ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها مزاعم مرفوضة ولا أساس لها، لافتاً إلى أن هذه التصريحات جاءت لبث التوتر وخلق الفتن في المنطقة، بحسب ما نقلته شبكة « روسيا اليوم» الإخبارية.

إيران: الولايات المتحدة تفتعل الازمات

وقال« كنعان» إن الولايات المتحدة هى أول دولة استخدمت القنبلة النووية، واتهمها باستمرار التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، إلى جانب قيامها بالاحتلال والعدوان العسكري، وأيضاً بيع السلاح بالجملة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة تلجأ مجددا إلى سياستها الفاشلة في التخويف من إيران لخلق التوتر وافتعال الأزمات في المنطقة، متطرقاً إلى ما أسماه بالدعم الأمريكي المطلق والأعمى والممتد منذ عقود للكيان الصهيوني.

واتهم « كنعاني» الإدارة الأمريكية بأنها شريك أساسي في استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين والمسجد الأقصى، فضلا عن الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين.

الاستفادة من الطاقة النووية السلمية

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، على أن بلاده من حقها الاستفادة من الطاقة النووية السلمية في حدود الضوابط والقوانين الدولية المنظمة لهذا الأمر، مشيراً إلى أن التهم الأمريكية تجاه البرنامج النووي الإيراني السلمي كاذبة، في الوقت الذي تغض فيه الولايات المتحدة الطرف عن ما يحدث منذ عقود مع دولة الاحتلال الاسرائيلي التي تملك أكبر ترسانة للسلاح النووي في المنطقة، وهو ما يعد دليلا واضحا على اعتماد الإدارة الأمريكية سياسة النفاق والتزييف.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على استعداد إيران وترجبيها بالحوار مع دول الجوار والتعاون الإقليمي من أجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وشارك الرئيس الأمريكي جوبايدن، في قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية أمس، بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، وهاجم الرئيس الأمريكي طهران مؤكداً أن أنشطتها تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف مكتوفة الأيدي، مؤكدا أن بلاده لن تسمع بامتلاك إيران أسلحة نووية.