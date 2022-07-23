ضبط 100 مخالفة تموينية في مخابز سوهاج

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بسوهاج، من ضبط 97 مخالفة تموينية في مجال الرقابة على المخابز والمطاحن والأسواق.

وقال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة تموين سوهاج، أنه تم ضبط 90 مخالفة تموينية للمخابز والمطاحن، تنوعت ما بين نقص وزن، ومواصفات، وتجميع، وتوقف، وتصرف، وعدم انتظام سجلات، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف، ومواصفات، وعدم نظافة، وغلق المخبز، وعدم حمل شهادة صحية، وامتناع عن البيع، وتجميع دقيق.

ضبط 5 مخالفات بالمرور على الأسواق

وأضاف أنه تم ضبط 5 مخالفات بالمرور على الأسواق، تنوعت ما بين لحوم فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحلات بدون ترخيص، ومواد بترولية، وسلع مجهولة المصدر، وانتهاء صلاحية وغش تجاري، وعدم إعلان عن الأسعار، وبيع بأعلى من السعر المحدد، وتجار تموين، بالإضافة إلى مخالفتين في مجال المواد البترولية.

محافظ سوهاج يتابع توريد أكثر من 108 آلاف طن أقماح

وفي سياق اخر كان قد أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن توريد ما يقرب 108 ألف طن من الأقماح حتى الآن، لمختلف الشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى استمرار أعمال التوريد من المزارعين حتى نهاية أغسطس القادم.

تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار

ووجه محافظ الإقليم باستمرار التنسيق بين مديريات «التموين، والزراعة، ومباحث التموين، والوحدات المحلية، وكافة الجهات المعنية»؛ لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار، والتيسير على الموردين، وتكثيف حملات الرقابة؛ لضبط حركة تداول الأقماح، والالتزام بالضوابط الموضوعة للتوريد.