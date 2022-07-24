سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 24-7-2022 في محلات الصاغة

كشفت محلات الصاغة في بداية التعاملات الصباحية عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد وباقي الأعيرة الذهبية التي شهدت تذبذبا خلال الأسبوعين الماضيين بالتزامن مع الإجازة الصيفية وفترة عيد الأضحى المبارك، إذ يحرص الكثير من الراغبين في الزواج على تنظيم حفل الزفاف أو الخطبة خلال الفترة المقبلة.

واليوم الأحد 24 يوليو 2022، في إطار سعي بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصري وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، والتي جاءت تفاصيل البيع والشراء كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد الموافق 24 يوليو نحو 984 جنيهًا للبيع، و986 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بين 843 جنيهًا للبيع و845 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الأحد 7,872 جنيه للشراء، و7,888 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وعن سعر جرام الذهب من عيار 24 بلغ 1125 جنيهًا للبيع، و1127 جنيهًا للشراء، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الأحد بين 1,124,571 جنيه لعمليات البيع، و1,126,857 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وبشأن سعر بيع المشغولات الذهبية وشرائها، فسجل الذهب عيار 24 في أسواق المال اليوم الأحد نحو 1,051 جنيه، بما يعادل 55.57 دولار داخل أسواق المال، كما سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 788.35 جنيه، وبهذا يعادل 41.68 دولار، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 919.75 جنيه أي ما يعادل 48.63 دولار، كما سجل سعر الجنيه الذهب 7,358 جنيه، بما يعادل 389.02 دولار.