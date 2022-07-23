سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 23-7-2022 في محلات الصاغة

مع بداية إجازة نهاية العام، وبعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، يحرص الكثير من الراغبين في الزواج على تنظيم حفل الزفاف أو الخطبة خلال الفترة المقبلة، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، اليوم السبت 23 يوليو 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بين 843 جنيهًا للبيع و845 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد الموافق 23 يوليو نحو 984 جنيهًا للبيع، و986 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

أما سعر جرام الذهب من عيار 24 بلغ 1125 جنيهًا للبيع، و1127 جنيهًا للشراء، مع بداية تعاملات اليوم السبت.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم السبت بين 1,124,571 جنيه لعمليات البيع، و1,126,857 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب اليوم السبت 7,872 جنيه للشراء، و7,888 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وتباين سعر الذهب عيار 24 في أسواق المال اليوم السبت، إذ بلغ 1,051 جنيه، بما يعادل 55.57 دولار داخل أسواق المال، كما سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 788.35 جنيه، وبهذا يعادل 41.68 دولار، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 919.75 جنيه أي ما يعادل 48.63 دولار، كما سجل سعر الجنيه الذهب 7,358 جنيه، بما يعادل 389.02 دولار.