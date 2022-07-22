تراجع عالمي بأسعار الذهب.. وصل إلى 1.97% خلال أسبوع فقط

سجلت أسعار الذهب عالميا تراجعا كبيرا على مدار أسبوع، ليخسر المعدن الأصفر 1.97% من سعره، مستقرا عند 1708.17 دولار للأوقية، وذلك خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 15 يوليو 2022.

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي يضغط على أوقية الذهب

وأرجعت النشرة الأسبوعية لأداء الأسواق العالمية الصادرة عن البنك المركزي المصري صباح اليوم، انخفاض سعر أوقية الذهب إلى اتجاه المستثمرين بقوة نحو الدولار الأمريكي، والذي عزز صعوده توقعات بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بنسبة 0.75 إلى 1%.

التضخم الأمريكي يعزز مخاوف المستثمرين من الذهب

ووفقا لنشرة المركزي، فإنَّ ارتفاع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو الماضي، والذي سجل أعلى مستوياته منذ عدة عقود، عزز التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل حاد، ما ساهم في دعم الدولار الأمريكي بقوة.

سبائك الذهب تواصل الخسائر للأسبوع الخامس على التوالي

وتابع، «سجلت السبائك الصفراء التي لا تدر عائدًا انخفاضها الأسبوعي الخامس على التوالي، على الرغم من تأجج المخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي».

أسعار النفط العالمية تتراجع.. كم وصل «البرميل»؟

ووفقا لنشرة البنك المركزي المصري الأسبوعية، سجلت أسعار النفط العالمية انخفاضا بنسبة 5.48% لتصل إلى 101 دولار للبرميل على خلفية الضغط التي تشهده معدلات الطلب وسط أنباء عن تشديد عمليات الإغلاق في الصين جراء انتشار فيروس كورونا، إلى جانب تصاعد العلامات التي تدل على حدوث تباطؤ اقتصادي.

وخلال تداولات الأسبوع، تراجعت أسعار النفط إلى ما دون مستوى الـ100 دولار للمرة الأولى منذ مارس 2022.

وتابع المركزي، «تأججت المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي بعد ارتفاع بيانات التضخم، والتي جعلت من المرجح أن تبطئ الحكومات من نمو الاقتصاد في معركتها ضد ارتفاع الأسعار».

وعلى صعيد الإنتاج، صرح رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بأن ليبيا ستستأنف إنتاج وتصدير النفط من جميع حقولها بعد التوصل إلى اتفاق مع المتظاهرين ورؤساء القبائل.

من ناحية أخرى، قال ولي عهد السعودي محمد بن سلمان، خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي والقادة العرب يوم السبت، إن البلاد لا تملك القدرة على زيادة الإنتاج إلى أكثر من 13 مليون برميل يوميًا، في حين أن مستوى الإنتاج الحالي يبلغ 12 مليون برميل يوميًا.