الذهب يسجل انخفاضًا جديدًا مع انتعاش الدولار والارتفاع المرتقب للفائدة

انخفض الذهب إلى 1715 دولارًا للأوقية، اليوم الجمعة، وأدى انتعاش الدولار والارتفاع الوشيك لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية إلى إضعاف جاذبية المعدن الأصفر.

ويتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى الأسبوع المقبل بعد التراجع عن التوقعات بزيادة أكبر بمقدار 100 نقطة أساس، وستراقب الأسواق التوجيهات المستقبلية للبنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث إن أي بيان متفائل قد يدفع الدولار إلى الأعلى ويضر بأسعار الذهب.

قرار البنك المركزي الأوروبي بزيادة الفائدة

بالتزامن مع ذلك، قفز المعدن الأصفر بأكثر من 1٪ أمس الخميس، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكبر من المتوقع.

ومع ذلك، يتم النظر إلى مثل هذه التحركات على أنها قصيرة الأجل نظرًا للقوة الاقتصادية النسبية للولايات المتحدة ومسار التضييق النقدي الأكثر تشددا.

توقعات بنوك الاستثمار

وكانت وحدة إدارة الثروات في بنك «يو بي إس»، خفّضت توقعاتها لأسعار الذهب إلى 1600 دولار بنهاية سبتمبر المقبل، وفي نهاية العام الجاري من 1800 دولار إلى 1700 دولار، بينما توقع بنك «سيتي جروب»، أن يهبط المعدن الأصفر إلى نحو 1600 دولار في وقت ما من العام الجاري.

وفي وقت سابق أشارت وكالة «بلومبرج»، إلى أن الذهب خسر أكثر من 100 دولار خلال الشهر الجاري، مع زيادة رهان الأسواق على المزيد من زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، بعد استمرار زيادة معدلات التضخم لتسجل 9.1%.

ومن المتوقع، أن يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة الفائدة بنحو 75 نقطة أساس للشهر الثاني في يوليو الجاري، ما يعني المزيد من الضغوط على أسعار الذهب.