بدء اختبارات قبول دفعة جديدة بالمركز الثقافي الإسلامي بمطروح

أعلن الشيح حسن عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، عن انطلاق اختبارات قبول دفعة جديدة لعام 2022/ 2023 للالتحاق بالمركز الثقافي الإسلامي بمدينة مرسى مطروح، التابع لوزارة الأوقاف، وتشرف عليه مديرية أوقاف مطروح، ويترأس لجنة الاختبارات وكيل الوزراة وعضوية الشيخ إبراهيم شحاته الفار، والشيخ أنور بسيوني، من قيادات الأوقاف.

إقبال على المركز الثقافي الإسلامي

وقال وكيل أوقاف مطروح، في تصريحات اليوم السبت، إن هناك إقبال كبير من الحاصلين على المؤهلات العلمية من الجامعات المصرية، من السيدات والرجال، الذين يحرصون على تلقي العلوم الدينية ودراسة القضايا المعاصرة بدراسة منهجية أزهرية، تحت إشراف وزارة الأوقاف، مشيراً إلى أنه يجري اختبار المتقدمين في القرآن والتفسير والحديث والفقه والثقافة العامة.

المركز الإسلامي بمطروح مصدر إشعاع وتنوير

وأكد وكيل أوقاف مطروح أن المركز الثقافي الإسلامي بمطروح يُعد مصدر إشعاع وتنوير، وتوليه وزارة الأوقاف اهتماماً كبيراً، لنشر صحيح الدين، وبيان مقاصده من الحفاظ على الدين والنفس والمال والنسل والعقل وحفظ الوطن والانتماء إليه، ويسعي لفهم مقاصد السنة المشرفة، مع تأسيس علمي في التفسير والحديث والفقه ومواجهة الأفكار الضالة والمنحرفة والجامدة.

ولفت إلى أن المتقدمين أبدا سعادتهم بوجود المركز الثقافي في محافظة مطروح، وأنه فتح لهم الباب لتعلم أمور دينهم بمنهج وسطي قويم، خاصةً من لم تُتَحْ لهم فرصة دخول الأزهر الشريف.

واعتبر وكيل أوقاف مطروح أن دراسة المركز الثقافي الإسلامي تزيد الدارسين علماً ونوراً، ويتعلمون فيه جميع أمور الدين والدعوة، والمزيد من الثقافة الدينية الشاملة في مختلف علوم الدين.