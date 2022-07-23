جوني ديب يستأنف ضد آمبر هيرد: مصممة على العودة إلى المحكمة

قدم محامو الممثل الأمريكي جوني ديب، استئناف ضد الحكم الصادر بإلزامه دفع تعويض بقيمة مليوني دولار لزوجته السابقة آمبر هيرد، وذلك بعد ساعات من تقديم ممثلها القانوني استئنافًا على الحكم الصادر بإدانتها في دعوى التشهير التي رفعها ضدها وألزمتها بسداد 10.3 مليون دولار كتعويضات، في يونيو الماضي، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ورد في المستندات التي تم تقديمها من قبل فريق جوني ديب القانوني، في محكمة مقاطعة فيرفاكس، بولاية فيرجينيا الأمريكية: «المدعي والمدعى عليه في الدعوى المضادة جون سي ديب الثاني، يستأنف بموجب هذا أمام محكمة الاستئناف في فرجينيا ضد جميع الأحكام المناوئة والحكم النهائي من هذه المحكمة الدائرة في 24 يونيو 2022».

مصدر مقرب من جوني ديب: كان يرغب في المضي قدما

ومن جانبه، قال مصدر مقرب من الممثل الأمريكي: «كان يعتقد ديب أن هذا هو الوقت المناسب لكلا الطرفين للمضي قدما في حياتهم والشفاء، ولكن إذا كانت السيدة هيرد مصممة على متابعة المزيد من الدعاوى القضائية من خلال استئناف الحكم، فإن السيد ديب يقدم استئنافًا متزامنًا لضمان أن السجل الكامل وجميع القضايا القانونية ذات الصلة يتم النظر فيها من قبل محكمة الاستئناف».

فريق آمبر هيرد القانوني: المحاكمة حالت دون حكمًا عادلًا

وقدم الفريق القانوني لأمبر هيرد يوم الخميس، دعوى لاسئتناف الحكم، يدعي أن الأخطاء التي اُرتكبت أثناء المحاكمة حالت دون «حكم عادل ومنصف»، وقال متحدث باسم «هيرد» بعد تقديم الدعوى: «نعتقد أن المحكمة ارتكبت أخطاء حالت دون إصدار حكم عادل ومنصف يتفق مع التعديل الأول، لذلك نحن نستأنف الحكم، بينما ندرك أن ملف اليوم سيشعل النار، ولكن هناك خطوات نحتاج إلى اتخاذها لضمان الإنصاف والعدالة».