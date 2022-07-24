هيثم دبور: لست بعيدا عن الدراما التليفزيونية.. ولا أستعجل خطواتي

يعمل الكاتب والسيناريست هيثم دبور على مشروع مذكرات الفنان الراحل عمر الشريف، والمقرر تقديمه في مسلسل قصير على إحدى المنصات الإلكترونية، وبالرغم أن «دبور» لم يقتحم عالم الدراما التليفزيونية حتى الآن، فإنه كشف أن لديه عددا من المشاريع ولكنها لم تخرج إلى النور بعد، قائلا: «أنا لست بعيدا، ولكني لا أستعجل خطواتي».

وقال هيثم دبور في تصريحات لـ «الوطن» إنه يعمل على مشاريعه في خطوط متوازية بمجرد انتهائه من كتابتها، موضحا: «أكتب السيناريو كاملا، ثم أتحرك به مع المنتج، وبالتالي لدي مجموعة من الأعمال التي اتحرك بها مع منتجين، لا أستعجلها، ولا أعلم من فيهم سيرى النور أولا».

هيثم دبور: خلفيتي في عالم الصحافة أفادتني بالكتابة

وأكد «دبور» أن خلفيته في عالم الصحافة كان لها أثر كبير في كتابة الأعمال الفنية أو الروائية، «عالم الصحافة من أكثر الأشياء التي أفادتني في عالم الكتابة، لأني كنت صحفي تحقيقات وقصص إنسانية، فطوال الوقت أحتك بالشخصيات في الشارع، وأصبح لدي هوس البحث ومهتم أن تخرج المعلومات والحقائق دقيقة، حتى في رواية (صليب موسى) وهى تنتمي لأعمال التشويق التاريخي، وبالتالي كانت تتطلب قدرا كبيرا من التدقيق في المعلومات الواردة بها وهو ما تطلب مجهود كبير».

هيثم دبور: مشروع عمر الشريف عمل عالمي.. ويضعنا أمام تحديات

وعن مشروع عمر الشريف، أوضح: «المشروع يحتاج إلى وقته المطلوب في التنفيذ باعتباره عمل عالمي، وبالتالي لا يوجد أي مجال للاستسهال في العمل، عمر الشريف كان أيقونة، وهو ما يضعنا أمام تحديات فنية كبيرة وصعبة، وفي رأيي يصلح لأن يكون عالميًا بالمعنى الحرفي للكلمة، يبدأ من مصر ويكون قادرًا على الوصول لأماكن عديدة».