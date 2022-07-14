هيثم دبور عن مسلسل عمر الشريف: لا مجال للاستسهال فيه

يسأل الجمهور عن هوية الممثل الذي سيجسد شخصية عمر الشريف في المسلسل المأخوذ عن مذكراته، والتي حصل على حقوقها الكاتب والسيناريست هيثم دبور، خلال الفترة الماضية.

وكشف «دبور» في تصريحات لـ«الوطن»: «من سيقوم بدور عمر الشريف ليس السؤال الأصعب في المشروع، ولكنه السؤال الأخير، فهناك عدد من التفاصيل يجب العمل عليها قبل الوصول إلى هذا السؤال».

وأوضح «دبور» أن شراء مذكرات عمر الشريف كان حلم يراوده منذ سنوات، حتى استطاع الحصول على حقوقها من طارق نجل الفنان الراحل، مشيرًا إلى أن المذكرات تضم جزءًا مهمًا من حياة «الشريف» وهو رحلة صعوده في هوليوود، وللأسف تلك الفترة غير معروف تفاصيلها، وذلك بالإضافة إلى تفوقه في لعبة «البريدج»، وهي اللعبة التي تحتاج إلى ذكاء شديد لأنها لا تعتمد على الحظ بقدر قدرة الشخص على قراءة الأشخاص المحيطين به، وهذه القدرة لعبت دورًا مهمًا في تعاملاته وعلاقاته الشخصية.

هيثم دبور: عمر الشريف كان أيقونة

وقال «دبور» إن المشروع يحتاج إلى وقت لتنفيذه باعتباره عملًا عالميًا، وبالتالي لا يوجد أي مجال للاستسهال فيه، موضحًا: «عمر الشريف كان أيقونة، كان يتحدث العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية ويجيد الغناء بالإسبانية، وهو ما يضعنا أمام تحديات فنية كبيرة وصعبة، وفي رأيي يصلح لأن يكون عالميًا بالمعنى الحرفي للكلمة، يبدأ من مصر ويكون قادرًا على الوصول لأماكن عديدة».

هيثم دبور: الجمهور الأمريكي مازال يتذكر عمر الشريف

وأكدت السيناريست أنه بالرغم من مرور سنوات على رحيل «الشريف»، إلا أنه مازال حيًا في أذهان الجمهور ليس العربي فقط ولكن الأمريكي أيضًا، موضحًا: «عندما أسافر إلى أمريكا ويعلم شخص ما إني مصري لا يتحدث سوى عن شخصين عمر الشريف ومحمد صلاح، وفيلم (funny girl) الذي قام ببطولته أمام باربرا سترايساند يعتبر من الأفلام الكلاسيكية بالنسبة لهم».