هيثم دبور عن استمرار «واحد تاني» في السينمات: نجاحه ليس موسميا فقط

عبر الكاتب والسيناريست هيثم دبور عن سعادته باستمرار فيلم «واحد تاني» في دور العرض السينمائي، خلال موسم عيد الأضحى ومواصلة تحقيقه للإيرادت في شباك التذاكر، قائلا: «استمرار الفيلم في السينمات وتحقيقه للإيرادات يسعد صناعه، وذلك بعد ما تجاوزت إيرادات الفيلم حاجز الـ63 مليون جنيه، فهو أمر مفيد للصناعة لأن استمرار السينما مرهون بشباك التذاكر».

وأعرب هيثم دبور في تصريحات لـ «الوطن»، عن سعادته بالإيرادات التي حققها الفيلم، قائلا: «في أي خلاف نقدي حول أي عمل سينمائي يقال إن الإيرادات التي يحققها الفيلم هي إيرادات موسمية مرتبطة بالموسم فقط ولن تستمر بعده، حققنا 20 مليونا في العيد، وبعده حققنا أكثر من 40 مليون جنيه، وهو ما يعنى أن الجمهور الخارج من قاعة العرض ينصح بمشاهدة الفيلم، وبالتالي النجاح ليس موسميا فقط».

هيثم دبور: أعتبر «وقفة رجالة» و«واحد تاني» أفلام فنية

وكشف السيناريست أنه لم يخطط لتقديم أفلام تنتمي للسينما التجارية في أعماله الأخيرة، قائلا: «من وجهة نظري أرى وقفة رجالة وواحد تاني أفلام فنية، وعيار ناري) أو فوتو كوبي أفلام تجارية، ليس لدى معايير معينة للأفلام التي أقدمها، أرغب في تقديم أفلام قابلة للمشاهدة أكثر من مرة في أكثر من زمن سواء في مهرجان أو على شاشة السينما وحتى في التلفزيون».

هيثم دبور: أرغب في تقديم أفلام قابلة للمشاهدة

وتابع: «المعيار ليس في الفيلم الفني أو التجاري، ولكن أن يكون الفيلم قادر على البقاء والمشاهدة، وهو ما أضعه أمامي أثناء الكتابة، أن يكون الفيلم تجاريا هو أمر تحكمه ظروف العمل ولا يتم تحديده مسبقا».